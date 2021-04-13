مراد مكرم يبكي على الهواء بعد تذكره والداته

أجهش الفنان مراد مكرم، من البكاء على الهواء أثر حزنه ​الشديد بعد وفاة والدته.



وقال الفنان مراد مكرم، أثناء حواره مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج" لحظات جرئيةـ الذي يبث عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الإثنين :"مش عارف أصلي منذ وفاة أمي ، وحاسس أنى لو صليت هأكد أنها مشيت".



وأضطر الإعلامي أحمد سالم بالخروج لإستراحة، بعدما دخل الفنان مراد مكرم في البكاء حزنا على رحيل والدته".



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