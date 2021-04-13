رئيس الجهاز المركزي للتعمير يكشف عن تفاصيل إنشاء محور الفردوس

قال محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير إن الهدف من مشروع محور الفردوس، هو الربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية (صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوى)، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف نصار خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن أن الأعمال الصناعية بالمحور، تشمل، 3 كبارى علوية جديدة متعددة الاتجاهات، وتأهيل كوبري الفردوس القائم بشارع صلاح سالم، وإنشاء أسوار على واجهات المقابر والمنشآت الحكومية على جانبى مسار المحور، تماثل التراث المعمارى والحضارى للمنطقة.

وتابع رئيس الجهاز المركزي للتعمير إن المرحلة الأولى تبدأ من مشروع محور الفردوس، من ميدان تاكى بشارع الفردوس، حتى امتداد محور المشير طنطاوى.