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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هواوي تكشف عن سيارة فاخرة بنظام تشغيلها الخاص

شاهد| هواوي تطلق سيارة فاخرة بنظام تشغيل خاص بها

هواوي تدشن سيارتها
هواوي تدشن سيارتها الفاخرة بنظامها الخاص

تسير شركة هواوي الصينية علي نفس خطي شركة آبل الأمريكية وشاومي و تعمل أيضاً على سيارة كهربائية، و قامت بطرح إعلان تشويقي للشركة على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية “ويبو” علي ان يتم الإعلان عنها في 17 أبريل 2021.

زادت مؤخرا تطلعات هواوي في مجال السيارات الكهربائية، و تستهدف أسواق أخرى بالإضافة للسوق الصيني و تصدير سياراتها عالميا لجميع الأسواق ومع ذلك، وسيتم كشف كافة تفاصيلها كاملة عقب طرحها رسميا الشهر الجاري .

تم إنشاء السيارة بالفعل وقد يتم إطلاقها تحت علامة هواوي على الرغم من أن هذا غير مرجح إلى حد ما، حيث تم تطويرها ضمن شراكة مع اركفوكس وهي شركة فرعية مملوكة لمجموعة بايك الصينية العملاقة و من المتوقع ان تقوم شركة هواوي بطرحها بأسم جديد .

سيارة هواوي ستأتي تحت اسم اركفوكس الفا اس HBT، في حين أن “HBT” في الاسم هي اختصارات لـ “Huawei Bluepark Together”، وستستند على البرامج والخدمات التي طورتها هواوي، حيث سيتم تشغيل كل شيء بنظام هارموني OS، وهو نظام التشغيل الذي طورته هواوي كبديل لنظام أندرويد، حيث طورته ليشمل المزيد من المنتجات بدلاً من الهواتف الذكية فقط.

ستوفر أول سيارة من هواوي تقنيات القيادة الذاتية من المستوى الثالث، وستتضمن اتصال 5G، حيث أن الشركة الصينية رائدة في هذا القطاع، وانطلاقاً من الإعلان التشويقي الذي تم طرحه هذه الأسبوع، فستكون السيارة سيدان، ويزعم مسؤولو الشركة أنها ستكون سيارة فاخرة كهربائية بالكامل لتنافس بها كبري السيارات الكهربائية عالميا.

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