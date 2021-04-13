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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب.. مواعيد عرض مسلسل موسى

مسلسل موسى
مسلسل موسى

يترقب عدد كبير من المشاهدين عرض أولى حلقات عدد من المسلسلات الرمضانية، حيث أعلنت القنوات الفضائية مواعيد العرض، بينما تكشف قنوات أخرى عن مواعيد العرض في للمسلسلات القادمة.

ومن المنتظر أن تبدأ قناة dmc الفضائية، عرض أولى حلقات مسلسل «موسى» في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا، والإعادة في تمام الحادية عشر والنصف مساءا، والحادية عشر ظهرا، بالإضافة إلى عرضه عبر قناة dmc دراما، في تمام الثامنة مساءا، والإعادة في تمام الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والسابعة صباحا، والواحدة ظهرا.

 كما يتم عرض مسلسل «موسى» عبر قناة art حكايات 1، في تمام الحادية عشر مساءا، والإعادة في تمام السادسة صباحا، والثانية ظهرا، بالإضافة إلى عرضه عبر قناة art  حكايات 2، في تمام الواحدة بعد منتصف الليل، والإعادة في تمام التاسعة صباحا، والخامسة مساءا.

مسلسل «موسى» المرتقب عرضه في رمضان على شاشة قناة dmc بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

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ويحرص الفنان محمد رمضان بطل مسلسل «موسى» على مشاركة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» نشر صور من «لوكيشن» التصوير، وظهر في مرات وهو يرتدي جلبابًا صعيديًا ويحمل سلاحًا، وأخرى وهو يحمل بين يديه تمساحًا، وأخرى وهو يرتدي «بدلة وكرافتة» ويجلس في كبرياء شديد.

وكان قال الفنان محمد رمضان ، إنه  أوشك على الانتهاء من تصوير حلقات مسلسه الجديد في رمضان "موسى " ، مضيفا: " لو مشينا بالجدية اللي ماشيين عليها هنخلص يوم 5 رمضان بإذن الله " .

وأضاف "رمضان " خلال لقائه ببرنامج "مساء" المذاع على فضائية "دي ام سي"، أن لديه قواعد في العمل، قائلاً: "بحب أدرس شخصيتي في الـ 30 حلقة كاملين بتفاصيلها عشان أعرف أصور" .

وتابع الفنان ، أن له دور كبير في اختيار فكرة مسلسل "موسى" ، مع المخرج "محمد سلامة"، قائلاً: "عمرنا ما شوفنا مسلسل بيتكلم عن دور الصعيد في المقاومة الشعبية ضد الاحتلال".

وأضاف قائلاً: أنا ألقيت الضوء على سؤال محيرني هو هل الاحتلال وصل الصعيد؟، مشيراً إلى أن المؤلف

"ناصر" قام بعمل أبحاثه، وتوصل إلى أن الاحتلال وصل الصعيد ولهم دور كبير في الحرب العالمية الثانية، مضيفاً أن من هنا تم تحويل السؤال إلى حلقات مسلسل.

مسلسل موسى محمد رمضان سمية الخشاب عبير صبري مسلسلات رمضان 22021

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