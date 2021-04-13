أول تعليق لحاكم مينيسوتا الجمهوري على قتل الشرطة لرجل أسود

تصاعدت التوترات في مينيسوتا مع دخول محاكمة ديريك شوفين ، التي اتهم فيها بقتل الرجل الأسود جورج فلويد في أواخر مايو 2020 ، أسبوعها الثالث يوم الاثنين في مينيابوليس. يضاف إلى ذلك مقتل دانتي رايت البالغ من العمر 20 عامًا ، وهو أيضًا مواطن أسود ، على يد ضابط شرطة.

ووجه جمهوريو ولاية مينيسوتا الأمريكية انتقادات للحاكم الديمقراطي تيم فالز لإلقاء اللوم على تطبيق القانون في وفاة دونت رايت قبل استكمال التحقيق.

نقله المحافظ إلى تويتر يوم الأحد ببيانه بشأن الأحداث وغضب الجمهور الذي أعقب ذلك. في البيان ، قال والز إنه كان يراقب الوضع 'عن كثب' ، وأنه وزوجته 'يصليان من أجل عائلة دونت رايت بينما تنعي دولتنا حياة أخرى لرجل أسود اختطفته سلطات إنفاذ القانون'.

وبعد وقت قصير من اتهام الحزب الجمهوري في مينيسوتا والتز 'بإلقاء اللوم على استمرار سرد حالة غير معروفة' ، مضيفًا أن الحاكم كان يجب ألا 'يؤجج النيران في الأوقات الصعبة'.

وقالت رئيسة الحزب جينيفر كارناهان في بيان صدر يوم الاثنين “مسؤولية الحاكم هي تقليل الاضطرابات وليس تأجيج النيران في الأوقات الصعبة” مضيفة “ نحن نصلي من أجل عائلة وأصدقاء Daunte Wright ، ونأمل أن تكون الفائدة في عملية التحقيق. إن قيادة الحاكم من خلال إلقاء اللوم وإدامة سرد حالة غير معروفة ليس أمرًا غير مسؤول فحسب ، بل إنه سلوك غير لائق للحاكم. ندعو الحاكم تيم فالز إلى لوم نفسه إذا لم يكن قادرًا على ممارسة الانضباط اللازم لقيادة دولتنا بطريقة تساعدنا على المضي قدمًا معًا”



كما أعرب جمهوريو سانت بول بولاية مينيسوتا عن استيائهم من تصريحات فالز ، مشيرين إلى أنه كان ينبغي عليه الانتظار حتى انتهاء التحقيق قبل الإدلاء ببيان.