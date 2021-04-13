السيناريست عبد الرحيم كمال : مسلسل القاهرة كابول يؤصل لفكرة الهوية المصرية

قال عبد الرحيم كمال الكاتب والسيناريست إن مسلسل “القاهرة - كابول” يأصل لفكرة الهوية المصرية الجميلة الطيبة ونحاول أن نثبت الفكر الشيطاني والخبيث والذي يؤثر على الشعوب.

وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أنه نحاول ان نوصل ذلك لجمهور وإثبات خطورة الإرهاب على المجتمعات.

وتابع الكاتب والسيناريست أن الإرهابي وهو الإرهابي منذ أكثر من 1000 عام مؤكدا أن الأنبياء حذروا من ذلك وأخرهم النبي صلى الله عليه وسلم .