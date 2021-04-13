غرامة 50 جنيها حال إلقاء نفايات القمامة أمام منازل الجيران

ينتهج بعض الأشخاص سياسة غير سوية ، فنجدهم يتبعون سلوكيات خاطئة، من شأنها إلحاق الضرر بالإنسان ، سواء أكان ذلك فى محل العمل ، أم فى الشوارع العامة، أو حتى على جانب الأرصفة،ومواقف السيارات، إلى أن وصل الأمر إلقاءهم المخلفات و النفايات أمام منازل جيرانهم، والتى تكون أغلبها مغطاه بأغلفة المواد الغذائية، و زجاجات المياه ، و المشروبات الغازية ، وكذا الأكياس البلاستيكيه ، وأعقاب السجائر، بالإضافه إلى المناديل ، والكمامات الطبية المستعملة، وهذا من شأنه أن يضر بصحة وسلامة كل من يقطن في هذا الحي، أو المدينة.

ولعل الدافع و الرغبة من إلقاء القمامة؛ عادة ما يتم بدافع من المواطنين من عدم الإحترام للقانون، و تطبيقه فضلا عن الجهل و الغطرسة في السلوك، والاعتقاد بأن هنالك من سوف يقوم بتنظيف ما يخلفوه من فوضى.

و واجه قانون العقوبات، كل من يقوم برمي المخلفات والنفايات، أمام منازل الجيران، أو حتي بالأماكن العامة، وغيرها، حيث نصت المادة رقم ( 378 ) على أن :" يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1 _من رمى أحجاراً أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر.

2_ من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلك المياه.

3_ من قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها، أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذوناً بذلك.

4_ من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية.

5_ من أطفا نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق، وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئاً منها أو من أدواتها.

6_ من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير.

7_ من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاته للوائح.

8_ من ترك أولاده حديثي السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات.

9_من ابتدر إنساناً بسب غير علني .