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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق بالغابة الشجرية بالغردقة

الحريق بدأ قبل غروب
الحريق بدأ قبل غروب اليوم

 

 

سيطرت قوات الدفاع المدنى بالغردقة على حريق شب مساء اليوم الإثنين حريق ضخم بالغابة الشجرية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بصحراء غرب الغردقة، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق. 

 

كان ورد بلاغ لغرفة الحماية المدنية بالبحر الاحمر، يفيد اشتعال النيران بالاشجار بالمنطقة الجنوبية بالغابة الشجرية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بصحراء غرب الغردقة .

 

 علي الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية لمكان الحريق للسيطرة علي الحريق، حيث اكد مصدر أن الحرائق دائما الاشتغال في الغابة الشجرية بالغردقة ولا يوجد عمال بها في الفترة المسائية وأن تم الدفع بعدد كبير من سيارات الحماية المدنية للسيطرة عليها .

حريق الغردقة السيطرة على حريق

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