النيران تلتهم مبنى أثريا يعود تاريخ بنائه لعام 1841 في سانت بطرسبرج

عرضت قناة يورنيوز فيديو يرصد نشوب حريق هائل في مصنع للنسيج بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

وقالت وزارة الطوارئ إن أحد رجال الإطفاء مفقود وأن اثنين آخرين يعالجان في المستشفى بعدما أصيبوا بحروق خلال محاولة إطفاء النيران. وشوهدت أعمدة دخان أسود كثيفة فوق مصنع "نيفسكايا مانوفكتورا"، المنشأة التي بنيت في 1841..

وفي سياق آخر، قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكين حول العواقب المترتبة على الأعمال العدوانية الروسية في أوكرانيا: "إن روسيا لا تهدد أي كيان أو أي أحد".