فيلم هندي.. والدة العريس تفجر مفاجأة صادمة بشأن العروس في حفل الزفاف| فيديو

على طريقة الأفلام الهندية، وفي شكل مشهد زفاف اعتقدنا دائما أنه مزحة، اكتشفت والدة عريس صيني في آخر لحظة أن العروس هي ابنتها المفقودة منذ زمن طويل.

في حفل زفاف صيني كبير، وبمجرد أن بدأ العروسان في عقد قرانهما وقبل نطق الزوجين بالموافقة، صرخت والدة العريس "إنها ابنتي".

فقد لاحظت والدة العريس وحمة غريبة على ظهر العروس، وفجرت المفاجأة الكبرى حيث تبين أنها ابنتها المفقودة منذ زمن طويل!.

التفتت أم العريس إلى والدي العروس وسألتهما: "هل ابنتكم متبناة؟"، فوقعت الصدمة عليهما كالصاعقة.

وأكدا أنهما عثروا عليها نائمة على جانب الطريق وقررا تبنيها، وهو سر أخفوه عن الجميع طوال عقدين من الزمن.

ولكن المفاجأة الأكثر غرابة والتي ختمت القصة بسعادة، هو أن العريس ليس ابنها البيولوجي بل كانت تتبناه، مما جعل الزفاف يستمر.



انعقد حفل الزفاف في مدينة سوتشي بمقاطعة جيانجسو في الصين، وقد أثارت المفاجأة ضجة كبيرة حول العالم، لتشابه المشهد مع الأفلام الهندية القديمة.