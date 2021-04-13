نشرة أخبار العالم.. تحذير عاجل من الصحة العالمية.. وإيران تهدد بالرد على هجوم نطنز

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن جائحة كورونا تمر بمرحلة حرجة، محذرة من ارتفاع الإصابات بالفيروس بشكل متزايد.

قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدرسة فى ولاية تينيسي الأمريكية

أفادت وسائل اعلام امريكية أنه تم إبلاغ الشرطة في نوكسفيل بولاية تينيسي عن وقوع العديد من الضحايا في حادث إطلاق النار في مدرسة ثانوية اليوم الاثنين.

الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

ظريف: إيران لها الحق في فعل اي شيء لحماية مواطنيها بعد حادثة نطنز

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على حق بلاده في الدفاع عن نفسها في أعقاب هجوم تخريبي واضح على محطة نطنز لتخصيب الوقود.

الكويت تحدد شرط أداء العمرة خلال شهر رمضان

دعت وزارة الأوقاف الكويتية الراغبين في أداء العمرة من الكويت خلال شهر رمضان المبارك ابتداء من يوم الثلاثاء، إلى اتباع تعليمات السلطات السعودية الخاصة بالتطعيم من فيروس كورونا المستجد، وفقا لصحيفة "الأنباء" المحلية.

أول تعليق من بايدن على قتل الشرطة رجلا أسود في مينا بوليس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ، الإثنين ، إنه لا يوجد أي مبرر للنهب والعنف في الولايات المتحدة، معلقًا على مقتل الرجل الأمريكي من أصل أفريقي مؤخرًا على يد ضابط شرطة في ولاية مينيسوتا.

حظر تجوال في مينيابوليس بعد مقتل رجل أسود على يد الشرطة

فرضت السلطات في مينيابوليس حظر تجوال بعد قتل الشرطة لرجل أسود، وفقا لما أعلنه رئيس البلدية

أوروبا تسجل قفزة مرعبة في وفيات كورونا

بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا "كوفيد-19" في أوروبا أكثر من مليون شخص، حسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

البيت الأبيض: ليس لنا علاقة بحادث مجمع نطنز النووي فى إيران

نفت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، وجود علاقة لها بحادث مجمع نطنز النووي الإيراني، والذي أدى إلى اشتعال حريق في المجمع.

الأردن.. تطور جديد في قضية الأمير حمزة

قال رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، الاثنين، إن جميع المتهمين بقضية الأمير حمزة بن الحسين سيمثلون أمام القضاء باستثناء الأمير.

السعودية تسمح بعمرة واحدة فقط خلال رمضان.. وقرار بشأن "توكلنا"

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه يمكن للمستفيد من تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا" أداء مناسك العمرة مرة واحدة في شهر رمضان المبارك.

الملك سلمان يوجه كلمة للمسلمين بمناسبة شهر رمضان

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم المسلمين، كلمة للمسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة قدوم شهر رمضان.

السودان: لا مبرر لتعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة

قال السفير يوسف فضل الأمين العام للمجلس السوداني للشئون الخارجية إنه لا يوجد مبرر لتعنت إثيوبيا فيما يتعلق بالوصول الى إتفاق قانوني ملزم ومستدام بشأن الملء الثاني لـ سد النهضة وإدارة وتشغيل السد.



إيران تتوعد إسرائيل بالرد على هجوم نطنز.. فهل تفعل؟

جادل عدد من المحللين السياسيين بشأن إمكانية إيران على الانتقام من إسرائيل التي اتهمتها بالمسئولية عن حادث منشأة نطنز النووية، معتبرين أن قدرة إيران على الرد موجودة لكنها ليست التي يمكن أن تزعج إسرائيل أو أمريكا، لأن العواقب ربما ستكون أعنف وفق ما ذكرت صحف أمريكية.