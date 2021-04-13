هنكون بالصف الأول للسباق الرمضاني.. أحمد العوضي يكشف عن تفاصيل مسلسل "اللي مالوش كبير"

قال الفنان أحمد العوضي إننا نريد تقديم عمل جيد كي تليق باننا نتجمع أنا وياسمين في عمل واحد وبوعد المشاهدين إننا نبقى في الصفوف الأولى في السباق الرمضاني.

وأضاف العوضي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن شخصية سيف الخديوي شخصية مختلفة تماماً عن دوري في مسلسل الاختيار في شخصية الإرهابي هشام عشماوي.

وتابع الفنان أحمد العوضي ان زوجته ياسمين عبد العزيز عاملة دور تقيل وبشكل احترافي مش بقول كده عشان هي مراتي لكن كنجمة أنا بمثل قدامها عشان كده هي عاملة حاجة متميزة مختلف عن دورها في مسلسل ونحب تاني ليه.

وأشار العوضي إلى أن المنافسة هذا الموسم صعبة ولكن في النهاية الهدف إسعاد المشاهد.