شاهد | الفنانة منى زكي تكشف عن كواليس مشاركتها في مسلسل " لعبة نيوتن"



قالت الفنانة منى زكي ، إن تصوير مسلسل " لعبة نيوتن " الذى سيعرض في شهر رمضان متبقي به يوم واحد وهكذا نكون انتهينا من تصوير المسلسل وهذا اليوم عبارة عن 3 مشاهد وهذا يحدث لأول مرة وأن ننتهي من التصوير مبكرا وهناك مسلسلات يتم تصوير حلقاتها حتى آخر يوم رمضان .

وأضافت منى زكي خلال لقائها في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " : أن تجربتي في مسلسل " لعبة نيوتن جميلة جدا وانا مستمتعة بها مؤكدة إنني اعجب بالمسلسل عندما عرض علي لأول مرة بسبب فكرتة المختلفة .

وأوضحت منى زكي ، أن الأشخاص الذين قمت بالعمل معهم في مسلسل " لعبة نيوتن " هم من شجعوني علي المشاركة في هذا العمل بسبب حبي إلي شخصياتهم .