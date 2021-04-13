عقب إصابته بكورونا .. أول رد فعل من محمد الشناوي حارس الأهلي

هنأ محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير الكرة المصرية بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك في ظل الشكوك حول إصابته بفيروس كورونا، عقب غيابه عن مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين، بسبب ظهور أعراض البرد عليه.

وكتب محمد الشناوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “رمضان كريم وإن شاء الله يكون شهر خير علينا كلنا".

وأعلن الإعلامي سيف زاهر عن إصابة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الماضية.

وخضع محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لمسحة طبية خارج النادي اليوم للتأكد من إصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر ان الشناوي تغيب عن حضور المران الرئيسي اليوم بإستاد مختار التتش بسبب شعوره ببعض الأعراض الخاصة بكورونا

وسادت حالة من القلق الشديد داخل الأهلي بسبب إمكانية إصابة الشناوي بكورونا وغيابه عن قمة الزمالك.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، واشتمل مران الفريق على جانب بدني وتدريبات الكرة.

يذكر أن الأهلي أغلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا مؤقتًا بعدما حسم تأهله إلى دور الثمانية عن المجموعة الأولى، وبدأ التحضير للمواجهات المحلية المقبلة، التي تبدأ بمواجهة النصر مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة كأس مصر.