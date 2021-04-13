عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب إصابته بكورونا .. أول رد فعل من محمد الشناوي حارس الأهلي

محمد الشناوي
محمد الشناوي

هنأ محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير الكرة المصرية بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك في ظل الشكوك حول إصابته بفيروس كورونا، عقب غيابه عن مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين، بسبب ظهور أعراض البرد عليه.

وكتب محمد الشناوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “رمضان كريم وإن شاء الله يكون شهر خير علينا كلنا".

وأعلن الإعلامي سيف زاهر عن إصابة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الماضية.

وخضع محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لمسحة طبية خارج النادي اليوم للتأكد من إصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر ان الشناوي تغيب عن حضور المران الرئيسي اليوم بإستاد مختار التتش بسبب شعوره ببعض الأعراض الخاصة بكورونا

وسادت حالة من القلق الشديد داخل الأهلي بسبب إمكانية إصابة الشناوي بكورونا وغيابه عن قمة الزمالك.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، واشتمل مران الفريق على جانب بدني وتدريبات الكرة.

يذكر أن الأهلي أغلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا مؤقتًا بعدما حسم تأهله إلى دور الثمانية عن المجموعة الأولى، وبدأ التحضير للمواجهات المحلية المقبلة، التي تبدأ بمواجهة النصر مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

 

فيروس كورونا النادي الأهلي محمد الشناوي سيف زاهر الأهلى

ترشيحاتنا

لن تصوم غدًا.. دولة إسلامية تعلن الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك

الشرطة الأمريكية قاتلة.. تكرار مأساة جورج فلويد في الولاية نفسها

فيلم هندي.. والدة العريس تفجر مفاجأة صادمة بشأن العروس في حفل الزفاف| فيديو

بالأسود الأنيق.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها

سر حب عبد السلام النابلسي لـ أول يوم رمضان.. نوستالجيا

الكويت توجه نداء لمواطنيها الراغبين في أداء عمرة رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزيرة التخطيط: إخلاء مجمع التحرير.. اعرف السبب

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

التعبان التانى .. باسم سمرة يهاجم محمد رمضان

شاهد.. لحظة وفاة لاعب مغربي أثناء مشاركته في إحدى مباريات الدوري

ادعوا لأمى| ابنة فيفي عبده تكشف تطورات صحة والدتها بعد حقنها بالخطأ

أزمة داخل الأهلي بسبب كهربا.. تفاصيل

غليان في بيراميدز.. أروابارينا تحت مقصلة الإقالة والاتهامات تلاحق رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

د.مجدي بدران

هل يؤثر «كورونا» على الصيام؟

د.سالم الكتبي

خطوة إماراتية علمية مهمة

بهجت العبيدي

تزاوج بين نوعين من الإنسان.. نظرية الخروج من أفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ