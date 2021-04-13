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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اعرف فوائد مصل الوجه السيرم

ما هو مصل الوجه؟.. ما هي فوائده؟

سيروم الوجه
سيروم الوجه


ينصح أطباء الجلد بشدة بتطبيق مصل الوجه للحصول على فائدة كاملة للبشرة. إنه في الأساس مزيج خفيف الوزن من المكونات المفيدة والفعالة التي يمكن أن تتعمق داخل جميع طبقات الجلد. في الواقع ، تباع أمصال الوجه بسعر مرتفع جدًا في السوق في الصيف.

مكونات مصل الوجه

عبارة عن زلال حبة فيتامين E وثلاث معالق زيت جوز الهند.

فوائد تطبيق مصل الوجه
تحمي أمصال الوجه البشرة وتغذيها وترطبها ، وهي الخطوة المثالية للغاية التي يجب القيام بها بعد تنظيف الوجه قبل وضع المرطب. باستخدام مصل الوجه الذي يعمل بشكل جيد على البشرة ، خاصةً في المناطق التي تعاني من مشاكل الجلد ، يمكن أن يوفر المزيد من الفوائد للبشرة أيضًا. فيما يلي فوائد وضع السيروم على وجهك:

للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب

تحتوي مصل الوجه على تركيبة خفيفة جدًا مما يجعل امتصاص البشرة أمرًا سهلاً. لا يجذبون التلوث والغبار. نظرًا لأنه يتم امتصاصه بسهولة فإنه يتغلغل في طبقات الجلد العميقة ويغذيها بشكل أكبر. وبهذه الطريقة ، فإنه يمنع أيضًا الاختراقات ، وبالتالي فإن الاستخدام طويل الأمد لمصل الوجه يثبت أنه يحسن الندوب وعلامات حب الشباب. تركيز المكونات الأعلى في المصل له تأثيرات أكثر وضوحًا. تحتوي الأمصال على مكونات خفيفة وهي أفضل للأشخاص الذين يعانون من أنواع البشرة الدهنية وحب الشباب.


يمتص بسهولة في الجلد

يمتص الجلد سيروم الوجه بسهولة. تتكون الأمصال من جزيئات صغيرة جدًا ، لذلك يمتصها الجلد بعمق وبسرعة. تشكل المكونات الثقيلة والأكثر سمكًا في الكريمات حاجزًا على بشرتك. يستغرق السيروم الجيد بضع ثوانٍ فقط ليتم امتصاصه بعمق في الجلد. إذا كان آسرًا لفترة أطول من هذا ، فهذا يعني أيضًا أن المصل ليس مصلًا ذا نوعية جيدة أو أنه على مستوى العلامة.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.

مصل الوجه فوائد مصل الوجه سيرم الوجه مرأة حب الشباب

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