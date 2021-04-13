مشكلات صحية.. استشاري تغذية تحذر من هذا المشروب في رمضان

حذرت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية، من بعض المشروبات خلال شهر رمضان خاصة مع بداية الإفطار.



وقالت "ليندا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "مثبت علميا أن مشروب العرقسوس يسبب ارتفاع الضغط".



وأضاف: "أحذر مرضى الضغط من تناول مشروب العرقسوس خاصة مع الإفطار في رمضان"، لافته: "هاك مشكلة في مشروبات الأعشاب وهي استهلاكها لكميات كبيرة من السكر".



وأشارت: "يجب الإقلال من السكر في رمضان، لأن الإفراط في تناول السكر يسبب الكثير من المشكلات الصحية"، معقبه: "كل 10 معالق سكر في اليوم تقلل المناعة 40%"، لافته: "جميع أنواع السكر الدايت أسوأ 100 مرة من السكر العادي، لأنها مركب كيميائي وليست مركب طبيعي".