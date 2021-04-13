طارق لطفي: مصر هي المجتمع الوسطي ونحذر من خطورة الجماعات الإرهابية

قال الفنان طارق لطفي إن مسلسل “القاهرة كابول” هو محاولة للفهم والتحذير من تلك الجماعات الإرهابية و خطورتها على المجتمعات.

وأضاف لطفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن مصر تتميز بأنها المجتمع الوسطي والمتسامح.

وتابع الفنان طارق لطفي أنه لا يمكن أن نطلق على شخص في المسلسل أنه يعبر عن شخص بعينه فى الواقع، موضحا أن الشيخ رمزي يتكون من شخصيات متعددة.

وأشار لطفي إلى أنه بذلنا مجهودا خرافيا، وأحداث أول حلقتين خارج مصر، وصورنا فى جو صعب سواء فى الغردقة وصربيا.