الفنان محمد فراج يكشف عن شخصيته في مسلسل " لعبة نيوتن " ويكشف عن علاقة اسم المسلسل بالأحداث .. فيديو



قال الفنان محمد فراج ، إننا بدانا في أعمال تصوير مسلسل " لعبة نيوتن " في أواخر 2019 لافتا أن هذا المسلسل كان من المقرر له أن يعرض في رمضان الماضي ولكننا تأخرنا فيه لان المسلسل به جزئ تم تصويرة في أمريكا .

وأضاف محمد فراج خلال لقائه في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " : أن السفر إلي أمريكا للتصوير هناك لم يكن سهل بسبب الإجراءات كما إنني لأول مرة أقوم بالذهاب الي أمريكا وأقوم بتصوير عمل فني هاك لافتا ان شخصيتي في مسلسل لبعة نيوتن هي " الشيخ مؤمن عبد الرحمن الليثي " تمثيل هذه الشخصية صعب بالنسبة لي .

من جانبه أوضح المخرج تامر محسن ، أن بعض الناس يرون أن أحداث مسلسل " لبعة نيوتن " بها خيال علمي والبعض الأخر اقترب من المعني الأساسي للمسلسل من خلال البرومو مؤكدا أن المشاهدين مع رحلة المسلسل أثناء عرضة سيعلمن المغزى من وراء عمل المسلسل .

وتابع تامر محسن ، أن هناك علاقة بين اسم المسلسل بين أحداثه وهذا لان لكل فعل رد فعل ولان هناك قوانين هي التي تتحكم في هذه الأحداث .