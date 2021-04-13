مقتل شخص وإصابة ضابط شرطة في إطلاق نار بأمريكا

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخصا وأصيب ضابط شرطة بعد إطلاق النار على مدرسة ثانوية في نوكسفيل بولاية تينيسي.

وقالت إدارة شرطة نوكسفيل في ولاية تينيسي إن العديد من القوات في موقع إطلاق النار في مدرسة أوستن إيست ماجنت الثانوية، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وأضافت الشرطة في تغريدة أن هناك العديد من ضحايا جراء الطلقات النارية، بما في ذلك أحد ضباطها.

وقالت الوكالة على تويتر إن عملاء خاصين من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية في قسم ناشفيل الميداني موجودون في مكان إطلاق النار.