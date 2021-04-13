ملك أحمد زاهر تروج لـ مسلسل نسل الأغراب.. شاهد

روجت الفنانة ملك أحمد زاهر، لـمسلسل “نسل الأغراب”، ونشرت بوستر المسلسل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ملك زاهر، قائلة: “مواعيد نسل الأغراب كل سنة و انتم طيبين #رغدة_الغريب #باقي_ساعات ” .



مسلسل "نسل الأغراب" من المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إنجي المقدم، فردوس عبد الحميد، دياب، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، محمد مهران، محمد جمعة، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش.



المسلسل من إنتاج سينرجي للإنتاج الفني (تامر مرسي)، تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري.