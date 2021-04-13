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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد حماقي يهنئ جمهوره بـ مناسبة حلول شهر رمضان .. شاهد

صدى البلد

هناء الفنان محمد حماقى جمهوره بـ مناسبة حلول شهر رمضان ، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

 

وعلق حماقى قائلا “ كل سنة وانتم طيبين، وكل أهلكم بخير وصحة وسعادة، ومع بعض دايماً " .

 


تصدرت أغنية "حياتك في صورة" لـ محمد حماقي، تريند رقم 7 على موقع "اليوتيوب" بعد طرحها على القناة الرسمية.

تقول كلمات الأغنية: "ضحكة بتطلع م القلب .. بنعيشها أنا وانت في حب .. ونقول للوقت يفوت بشويش .. مع بعض لحد الفجر .. أنا وانت في نفس الكادر .. أجمل من كده يا حبيبي مافيش".

كل دقة في قلبي بتناديك .. كل حضن أنا باخده من عينيك .. كل لحظة بعيشها بين إيديك .. تسوى عندي حياة .. كل صورة بتحكي في حكايات لما نكبر تبقى ذكريات .. ده اللي عدى حبيبي واللي فات .. مستحيل ننساه".

"حياتك في صورة" كلمات: أمير طعيمة، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع: تميم.

 

محمد حماقي انستجرام حماقي

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