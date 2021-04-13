بالأسود الأنيق.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها

نشرت الفنانة رضوى الشربينى؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وظهرت الفنانة رضوى الشربينى؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية كاردينج باللون الأسود ومطرزة باللون الدهبى.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.

وكانت الإعلامية رضوى الشربينى أعلنت وفاة والدتها وكتبت، من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".



وتابعت: "ماتت من كنت أكرم من أجلها.. أمى فىً ذمة الله و إنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفيسة".







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