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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تتروط فى مشاكل بسبب النصب

زينة عن مسلسل "كله بالحب": "كان فكرة في دماغي واشتغلنا عليها"

صدى البلد

أكدت الفنانة زينة أنها ستكون واحدة من مفاجآت دراما رمضان ٢٠٢١ من خلال شخصية دهب النصابة التى تقدمها فى مسلسل ( كله بالحب ) الذى تعرضه قناتى روتانا دراما وفضائية lbc . 

وعبرت زينة، في تصريحات صحفية خاصه عبر رسالة صوتيه عن سعادتها بعرض مسلسلها على هاتين القناتين وقالت انا أتفاءل بهما جدآ جدآ.

وأضافت زينه المسلسل كان فكره فى دماغى وإشتغلنا عليها وغيرنا فيها ، والشخصية التى أقدمها ( دهب ) هى بنت نصابة وهى شخصية مختلفه تمامآ تدخل فى حوارات غير مقصوده ، على سبيل الهزار ولكنها تتورط فى مشاكل لم تكن تتوقعها . 

مسلسل ( كله بالحب ) إخراج عصام عبد الحميد ويشارك فيه كوكبة من النجوم صابرين - أحمد السعدنى - باسم سمره - كريم قاسم - وعدد من النجوم العرب فى مقدمتهم الفنان الموهوب سامر المصري. 

روتانا دراما تعرض أيضآ مسلسلات، بيت الذل بطولة عبد الرحمن العقل - مشارى البلام - عبدالله الطليحى - إيمان الحسينى ومسلسل سما عاليه بطولة جاسم النبهان - زهراء الخرجى -حمد العومانى  ، ومسلسل الطاووس بطولة جمال سليمان - سميحه ايوب - سهر الصايغ ، ومسلسل الكندوش بطولة أيمن زيدان - صباح الجزايرى - سولاف فواخرجى ، ومسلسل على صفيح ساخن بطولة باسم ياخور - أمل بوشوشه - سلوى حداد ، ومسلسل خيبة أمل بطولة كارلوس عازار - طلال ماردينى - جوى سلامه - أحمد كراره ، ومسلسل مسألة وقت بطولة محمد العلوى - زينه مكى - وسام صباغ ،، ومسلسل يجيب الله مطر بطولة زهره عرفات - أحمد السلمان -ميس قمر ، ومسلسل صقار بطولة رشيد عساف - جولييت عوض - رشيد ملحس.

مسلسل كله بالحب زينة صابرين مسلسلات رمضان 2021 سامر المصرى

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