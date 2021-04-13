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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مباحات الصوم التي يبتعد عنها الكثير وهي جائزة.. الإفتاء تكشف عنها.. فيديو

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المباحات في الصيام لا تنحصر ولا تعد ولا يمكن حصرها.

وأضاف أمين الفتوى، في فيديو على صفحة دار الإفتاء، أنه من الممكن أن نتكلم عن مباحات قد يظن الناس أنها تؤثر على صحة الصيام وفي الحقيقة أنها لا تؤثر على صحته.

وأشار إلى أن الكحل قد تظن أنه يفسد الصيام وهو في الحقيقة الكحل لا يفسد الصيام، كما يباح للصائم الإحتقان بحقنة العضل أو الوريد حتى لو كانت مغذية.

كما يباح للصائم كذلك استعمال السواك والاغتسال واستعمال قطرة العين حتى لو وجد طعمها في الحق، وكذلك النوم لا يؤثر في صحة الصيام حتى لو كان كثيرا.

مبطلات الصوم

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء عدوا أنواعا من المفطرات، ذكروا منها إدخال شيء إلى الجوف.

وأضاف أمين الفتوى، في فيديو على صفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن الجوف يبدأ من الحلق، فلو أدخل الصائم شيئا إلى جوفه من منفذ منفتح كالفم والأنف، فإن ذلك يؤدي إلى الإفطار وإبطال الصوم

وأشار إلى أن الجماع بين الرجل وزوجته، يعتبر من مفطرات الصوم، وكذلك خروج المني عن المباشرة أو بغير مباشرة.

وأوضح، أن الاستيقاء وهو محاولة إخراج ما في المعدة بالرغبة يعتبر من المفطرات، وكذلك خروج دم الحيض والنفاس من مفطرات الصوم.

وذكر أن من مفطرات الصوم أيضا، حدوث حالة الجنون للشخص، وكذلك الردة عن الإسلام.

دار الإفتاء الفتوي الكحل مباحات الصوم

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