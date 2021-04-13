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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يعلن تلقيه لقاح كورونا.. أسامة ربيع يكشف موعد انتهاء التحقيقات في السفينة الجانحة.. مستشار الرئيس لـ الصحة يفجر مفاجأة عن زيادة أعداد الإصابة بكورونا

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:

شاهد | أحمد موسى يعلن تلقيه لقاح كورونا

أعلن الإعلامي أحمد موسى، تلقيه لقاح فيروس كورونا، قائلا :"انا إنهارده اخدت التطعيم، وهو مهم جدا ولم أسأل نوع اللقاح الذي أخذته".


وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه :"أخذت التطعيم الصيني ضد كورونا ومصر متأكدة من درجة أمانه، وعلى المواطنين الذهاب لتلقي لقاح كورونا

 

قبل قمة الأهلي والزمالك.. نداء عاجل من أحمد موسى لاتحاد الكرة

وجه الإعلامي أحمد موسى، نداء عاجلا للمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، قبل إقامة مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك.


وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الاثنين المقبل الساعة التاسعة مساء، وستقام بحكم مصري، وانا مع حكام اجانب وليس مصريين لمباراة الأهلي والزمالك".


مستشار الرئيس لـ الصحة يفجر مفاجأة عن زيادة أعداد الإصابة بكورونا

كد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية والصحية، أن هناك زيادة متوقعة في عدد الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

 

وأضاف تاج الدين فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامى سيد علي، أن الفترة الحالية خطيرة لانتشار الفيروس، مشيرا إلى أن المواطن يظل هو البطل فى مواجهة كورونا باتباع الإجراءات الوقائية.


أسامة ربيع يكشف موعد انتهاء التحقيقات مع السفينة الجانحة.. فيديو

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن التحقيقات مازالت مستمرة مع طاقم السفينة ايفر جيفن ومناقشات متبادلة مع مدير الشركة، وشركات التأمين الخاصة بالسفينة، متوقعا أن يتم الانتهاء من التحقيقات نهاية الأسبوع الجاري، والسماح لها بالمرور.


وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هيئة قناة السويس انتهت من عبور كافة السفن التى كانت عالقة بسبب السفينة الجانحة.


دار الإفتاء تكشف مفسدات الصيام وتجنبها..فيديو
 

قال الشيخ خالد عمران أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية ، إن الصيام لابد أن يكون له أثر في تهذيب انفسنا وهذا هو الغرض الأساسي من الصيام .

 

وأضاف خالد عمران خلال مداخلة هاتفية في برنامج" الحياه اليوم " المذاع علي قناة " الحياة " : أن الصائم يجب ألا يسب احد ولا يتعصب علي احد واذا اضطر إلي ذلك فيقول اللهم أني صائم ويجب مراعاة ذلك والعمل بها حتي لا تفسد الصيام والأعمال .

 

الإسكان الاجتماعي تكشف تفاصيل مبادرة السيسي للتمويل العقاري
 

كشفت الدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، تفاصيل جديدة عن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري.

وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن مبادرة الرئيس السيسي للتمويل العقاري في غاية الروعة، متابعة أنه من ضمن شروطها أن يكون عمر المستفيد ليس اقل من 21 وليس أكبر من 50 عاما.


الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس أول أسبوع من رمضان وتوجه نصائح هامة

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة وفي أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إنه يمكن أن نبدأ في تخفيف الملابس بشكل تدريجي، متابعا :"هيكون في ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة، تتجاوز 30 درجة اعتبارا من نهاية الأسبوع والقاهرة غدا 24 درجة مئوية".

يسرا: موكب المومياوات أهم إعلان لمصر وفخورة بالمشاركة

عبرت الفنانة الكبيرة يسرا، عن عميق تقديرها و فرحتها بالمشاركة في حدث موكب المومياوات الملكية، مؤكدة أن هذا الأمر جعلها تشعر بعميق الفخر.


وأضافت يسرا، في تصريحات لمراسل برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم الاثنين: "أنا معملتش حاجة، وسعيدة جدا بمشاركتي في هذا الحدث الكبير اللي هز العالم كله بالحضارة المصرية الجميلة"، متابعة أن موكب المومياوات الملكية أهم إعلان لمصر وفخورة جدا بالمشاركة.

كاتبة مسلسل كوفيد 25 تكشف عن تفاصيل المسلسل

قالت إنجي علاء كاتبة مسلسل “كوفيد 25”، إن المسلسل تناول حبكة درامية مشدودة، مؤكدة أن الأحداث سريعة والمسلسل طبيعته صعبة وشخصياته مركبة.

 

وأضافت علاء خلال مداخلة لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن سياق الأحداث كان فيه تطور هائل في الفيروس الخيالي الذي تدور في سياقه الأحداث فطول الوقت كانت هناك صعوبة في الكتابة.


هند صبري تكشف كواليس مسلسل هجمة مرتدة

قالت الفنانة هند صبري إن دورها بمسلسل “هجمة مرتدة" جديد عليها جداً خاصة أن المسلسل من طبيعة الدراما المنبثقة عن ملفات المخابرات المصرية  التي دائماً ما تعيش في وجدان المصريين.

وأضافت صبري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون، أن “المسلسل يعيدني إلى رمضان بعد غياب أربع سنوات وكانت أخر الأعمال  مسلسل  حلاوة الدنيا ومر عليه أربع سنوات بسرعة جداً  لم أشعر بهم".
 


 

اللجنة الثلاثية لقاح كورونا ضد كورونا

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