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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وأنا مالي بيك.. محمد رمضان يهاجم عمرو أديب بـ فيديو جديد | شاهد

صدى البلد

مازال الفنان محمد رمضان مستمر فى الهجوم على  الإعلامي عمرو أديب له ، حيث نشر رمضان فيديو قصير من مسلسل " نسر الصعيد "، وذلك عبر موقع انستجرام " . 
 

وقام رمضان بتركيب مقطع صوتى للاعلامى عمرو اديب على فيديو من مسلسل " نسر الصعيد ".

 

ويذكر ان شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا على الفنان محمد رمضان بعد تجاوزه الأخير ضده، معلناً أنه قرر رفع قضية من خلال المحامي الخاص به طارق جميل سعيد لمقاضاة محمد رمضان في هذه التجاوزات.

وأضاف أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن الإنسان اللي مش متربي نعلمه، وانت لو مش متربي في اللي يربيك، وفي ناس حظها وحش وأنها أتعودت تأخذ الحياة بوشها، وبيحسوا أنهم مسنودين"، متابعا : معنديش مشكلة اختلف مع حد في أي حاجة لكن لما نوصل لقلة الرباية يبقي القانون هو اللي يحكم".

وتابع مقدم برنامج الحكاية،  :"انهاردة طلبت من المحامي الخاص بي رفع قضية على الفنان محمد رمضان، واي فلوس هخدها من محمد رمضان هوديهم لمستشفى الأطفال في أبو الريش"، مستدركا :"أنا مش من النوع اللي ياخد حقه بالتجاوز، ويا أنا يا أنت، وهنروح للقاضي هو اللي هيقول، وقلة الأدب لأ، ولو محدش رباك يا محمد يا رمضان يبقي أنا اللي هربيك".

 


 

 

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