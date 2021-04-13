ملوك الجدعنة.. مصطفى شعبان وعمرو سعد يغنيان «إحنا دولة»

مع المدفعجية

اشترك أبطال مسلسل ملوك الجدعنة ، مصطفى شعبان وعمرو سعد مع المدفعجية في أغنية دعائية جديدة وهي «احنا دولة»، على طريقة المهرجانات.

تفاصيل أغنية احنا دولة

ونشر عمرو سعد كليب الأغنية على حسابه بموقع فيسبوك، وحققت مشاهدات عالية اقتربت من المليون الأول عقب ساعات من طرحها، كما نشرها الحساب الرسمي لقناة MBC مصر، التي تعرض المسلسل حصريا على يوتيوب.

أغنية احنا دولة، من كلمات كنكا وشيندي، وتوزيع ديزل، وطرحت قبل ساعات من بداية عرض الحلقة الأولى من ملوك الجدعنة .

يعرض مسلسل ملوك الجدعنة علي قناه mbc، ومنصه شاهد VIP قبل عرضه على القناة بدون فواصل إعلانية، ويعرض بعد الإفطار في تماما الساعة السابعة مساء بعد برنامج الفنان رامز جلال.

وتدور أحداث ملوك الجدعنة حول مصطفى شعبان وعمرو سعد، شابان يعملان فى التجارة تربطهما صداقة قوية يواجهان صعابا ومشكلات كبيرة مع عدو لهما يحاول يسيطر عليهما ويتحكم فيهما، والعمل من تأليف عبير سليمان بمشاركة ورشة للكتابة وإخراج أحمد خالد موسى.

المسلسل بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، ويظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، وسيكون وجودهما بمثابة مفاجئة للجميع، خاصة أن العمل يدور في إطار تشويقي، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من أخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.

ويجتمع الثنائي عمرو سعد ومصطفي شعبان في عمل واحد، ويعتبر العمل بطولة جماعية، ما يضيف جودة للعمل الدرامي، كما يشهد المسلسل مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، منهم الفنان حسن الرداد.

يُذكر أن مسلسل ملوك الجدعنة سيُعرض حصريًا على شاشة ام بي سي مصر؛ وهو آخر أعمال الفنان الراحل يوسف شعبان الذي أصر على إتمام مشاهده وسفره إلى القاهرة بعد إصابته بفيروس كورونا ووفاته خلال أيام قصيرة.