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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابعد الكلب عني.. كهربا مرعوب من الكلاب قبل دخوله للفندق.. شاهد

كهربا
كهربا

وقع محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، ضحية البرنامج الكوميدي خمس نجوم في اولي حلقاته المذاعة عبر قناة "ام بي سي مصر".

وطبقا لسيناريو الورطة، وصل كهربا في سيارة الفنان محمد الشرنوبي إلى الفندق، حيث يعقد مؤتمر صحفي لفيلم جديد يشارك فيه كضيف شرف، من بطولة محمد الشرنوبي، والفنانة غادة عادل، ويعثر موظفو حراسة الفندق على شيء في السيارة، ويتهم أحدهم كهربا بأنه أخفى مخدرات في السيارة، فيثور كهربا ويشتبك مع موظفي الحراسة، لكن الموظف يثير أعصابه أكثر ويقول "إنت ما تنزلش الملعب غير وإنت متسلطن"!

ورصدت الكاميرات خوف كبير من لاعب النادي الأهلي من الكلب المرافق لأمن الفندق، حيث أصر كهربا مرارا علي إبعاد الكلب من جواره لخوفه منه.

ومن أبرز ضيوف البرنامج هيفاء وهبي وصابر الرباعي ونيللي كريم ودرة ووائل جسار ونيكول سابا ونوال الزغبي وشيرين رضا وأحمد فهمي وكنده علوش.
 

كهربا الأهلى محمد الشرنوبي غادة عادل

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