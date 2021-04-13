شادى الفخرانى : مسلسل نجيب زاهي زركش عمل درامي مختلف وننتظر حكم المشاهدين عليه.. فيديو

قال المخرج شادى الفخرانى مخرج مسلسل "نجيب زاهى زركش" إن القائمين على المسلسل كانوا حريصين على كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف الفخراني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن كان هناك بروتوكول تم الالتزام به لحماية جميع أفراد العمل الدرامى من الإصابة بكورونا.

وتابع خرج مسلسل "نجيب زاهى زركش" أن المسلسل هو عمل اجتماعى كوميدى، وهو عمل درامى مختلف وننتظر حكم المشاهدين عليه.

وأشار الفخراني إلى أن المسلسل يشارك فيه هالة فاخر وأنوشكا ومحمد محمود وشباب كثير وكريم عفيفى ورامز أمير وإسلام إبراهيم.