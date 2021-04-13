"شرف لأي حد المشاركة في هذا العمل" .. شاهد | النجم صلاح عبد الله يكشف عن دوره في مسلسل "هجمة مرتدة"

كشف الفنان صلاح عبد الله عن دورة في مسلسل “ هجمة مرتدة ” قائلا” إننا بدانا في تصوير عمل المسلسل منذ فترة طويلة بالإضافة أن ظروف فيروس كورونا جعلتنا نتوقف وهي الذى أطالت من مدة تصوير المسلسل لافتا أن دوري في المسلسل هو إنني ولد " سيف العربي " واسمي "العربي " وهو والد البطل وزوجتي في المسلسل مجدة ذكي .

واضاف صلاح عبد الله خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " : أن أبنائي في المسلسل هم احمد عز و خالد أنور ودوري عبارة عن إنني خدمت في الجيش وإنني رجل وطني ومحب للثقافة والأطفال.

ومن جانبه أوضح الفنان مدحت صالح ، أن شهر رمضان يساعدنا في قضاء وقت اكبر مع عائلتنا لتعويضهم عن الأيام التي لا نراهم فيها بسبب العمل مؤكدا إنني اقضي شهر رمضان مثل إي أنسان عادي .

وتابع مدحت صالح ، أن مسلسل " هجمة مرتدة " من الأعمال المهمة جدا مؤكدا انه شرف لأي فنان أن يقوم بالاشتراك في مثل هذا العمل وأتوجه بالشكر إلي من شاركوا بهذا العمل وأتمني نجاح هذا العمل .