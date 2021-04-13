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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل بين السما والأرض الحلقة 1.. الأبطال محبوسون داخل أسانسير

صدى البلد

 انطلقت اليوم الحلقة الأولى من مسلسل بين السماء والأرض وحملت أسم "أحضنوا الأيام"، وبدأت الاحداث بظهور أبطال المسلسل داخل اسانسير معطل ويحاولوا الاستنجاد بمن في العمارة، الذين يحاولون ان يقوموا بحل المشكلة لكن لا يستطيعون.

 يبدأ ابطال العمل التعرف على بعضهم البعض، والأسباب التي اتت بهم الى العمارة، ويدخل بعضهم في حاله هلع بسبب استمرار تعطل الأسانسير، والبعض الاخر يتشاجر. وفي نهاية العمل تعاد الأحداث بطريقة الفلاش باك ليريك أسباب قدوم الأبطال الى الأسانسير. 

القصة العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا الابطال مسلسل "بين السما والأرض" سيعرض في رمضان المقبل وهو مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى. البرومو وبوستر المسلسل نشر المخرج ماندو العدل البوستر الرسمى لمسلسل "بين السماء والأرض”"عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلا :"التجربة الاصعب في حياتي المهنية وكانت هتبقي صعبة جدا علي اي مخرج" وتابع ماندو العدل :" المسلسل ده تعبت فيه جدا جدا و عندي امل باذن الله انه يعجب الناس، كل التحية للعظماء الراحلين صناع الفيلم". كما طرح المنتج تامر مرسي البرومو الرسمي للعمل عبر صفحته على فيسبوك، وتخطى ال٥٠ الف مشاهدة. المشاهد الاولى وخطأ في العمل اللافت في البرومو الأول للمسلسل، هو خطأ فادح وقع فيه صناع العمل المأخوذ عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، التي كتبها للسينما كل من «السيد بدير وصلاح ابو سيف»، واخرجه الأخير بالفيلم السينمائي الشهير المعروض في أواخر خمسينيات القرن الماضي.

 وتمثل الخطأ الفادح للمسلسل الذي يتناول هذه القصة مجددا في عمل درامي مستجد في الألفية الجديدة، بأن أشار صناعه في البرومو الأول، الى أنه ماخوذ عن (رواية) وليس قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ. قنوات العرض يعرض المسلسل على قناة on. سبب عرض المسلسل ١٥ حلقة تلقى بطل لبعمل هاني سلامة سؤالا عبر احد منشوراته على انستجرام حول سبب عرض المسلسل في 15 حلقة فقط، ليجيب قائلا: "إن شاء الله متكونش قليلة، إيقاع أسرع وملل أقل، 15 حلقة مناسب جدا لقصة المسلسل، وزي ما قولت قبل كده ده توبها، إن شاء الله المسلسل يعجبكم".

بين السما والأرض مسلسل “بين السماء والأرض” نجيب محفوظ

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