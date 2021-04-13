كهربا يعتدي بالضرب على حارس الأمن ببرنامج خمس نجوم ..فيديو

وقع الفنان محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، ضحية البرنامج الكوميدي خمس نجوم في اولي حلقاته المذاعة عبر قناة "ام بي سي مصر".

وانفعل "كهربا" لاعب النادي الأهلي على فرد أمن لأحد الفنادق الذي شارك محمد الشرنوبي فى الفخ الخاص باللاعب، واعتدى عليه بالضرب والسباب والشتائم.



وطبقا لسيناريو الورطة، وصل كهربا في سيارة الفنان محمد الشرنوبي إلى الفندق، حيث يعقد مؤتمر صحفي لفيلم جديد يشارك فيه كضيف شرف، من بطولة محمد الشرنوبي، والفنانة غادة عادل، ويعثر موظفو حراسة الفندق على شيء في السيارة، ويتهم أحدهم كهربا بأنه أخفى مخدرات في السيارة، فيثور كهربا ويشتبك مع موظفي الحراسة، لكن الموظف يثير أعصابه أكثر ويقول "إنت ما تنزلش الملعب غير وانت متسلطن".

ورصدت الكاميرات، خوف كبير من لاعب النادي الأهلي من الكلب المرافق لأمن الفندق، حيث أصر كهربا مرارا علي إبعاد الكلب من جواره لخوفه منه.

ومن أبرز ضيوف البرنامج هيفاء وهبي وصابر الرباعي ونيللي كريم ودرة ووائل جسار ونيكول سابا ونوال الزغبي وشيرين رضا وأحمد فهمي وكنده علوش.

