أرخص 5 سيارات زيرو فئة الـSUV في مصر

يبحث الكثير من قائدى السيارات اقتناء سيارة فارهة وخصوصا ان تكون واسعة ورحبه، لذلك حصلت السيارات المتعددة الاستخدام " SUV " على قلوب الكثير من المستهلكين خاصة فئة العائلات نظرا لتميزها بارتفاعها عن الارض .

وتنفرد السيارات المتعددة الاستخدام " SUV " بتصميمات خارجية جذابه، كما انها حققت انتشار واسع داخل السوق المصرى، لتوافر قطع غيارها و اسعارها المناسبة.

وفى سياق التالى يستعرض لكم موقع " صدى البلد الاخبارى" ، ابرز الاسعار و المواصفات لارخص 5 سيارات SUV موديلات 2021 .

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1 ـ سانج يونج XLV

تستمد سيارة سانج يونج XLV موديل 2021 على سواعد محرك رباعي بسعة 1.6 لتر بقوة 128 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة وعزم دوران عند 4600 دورة في الدقيقة يصل إلى 160 نيوتن.متر، وتقترن السيارة بناقل الحركة الأوتوماتيك بـ 6 سرعات، و سعة خزان الوقود تبلغ 47 لتر للفئات الأولى والثانية، اما الفئة الثالثة تأتي بمحرك 1.5 لتر بقوة 163 حصان بعزم 260 نيوتن.متر.

و يبلغ سعر الرسمي للفئة الأولى من سيارة سانج يونج تيفولي نحو 315 ألف جنيه مصري. الفئة الثانية بلغ سعرها 360 ألف جنيه مصري. الفئة الثالثة من سيارة سانج يونج تيفولي XLV 2021 بلغت نحو 380 ألف جنيه مصري.

2 ـ ام جى ZS

تمتع سيارة MG ZS الصينية موديل 2021 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 حصان، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

زودت سيارة MG الفئة الأولى بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمان، ومنها “وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وخاصية التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات”.

تاتى سيارة إم جي ZS موديل 2021 باسعار تبدا الفئة الأولى "STD" عند مستوى 255 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية "Comfort" بنحو 270 ألفًا، والفئة الثالثة "Luxury" بـ 288 ألف جنيه.

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3 ـ شيري تيجو 3

وينتمى طراز تيجو 3 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي و ينتج قوة قدرها 126 حصان، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، وتقطع مسافات تصل إلى 100 كم.

كما تميزت السيارة بنظام تعليق خلفي مستقبل ثنائي الوصلات وتعليق خلفي ماكفرسون مستقل مع نظام توجيه HPS وعجلات ألومنيوم 17 بوصة.

تأتي السيارة فى الأسواق المحلية بسعر يصل إلى 239,900 جنيه.

4 ـ سيات أرونا

جائت سيارة ارونا موديل 2021 الوكيل الحصري للعلامة التجارية سيات فى مصر حصلت على بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

و حملت السيارة عدة مواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP ، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، مثبت سرعة، وحساسات ركن.

طرحت سيارة سيات باسعار تبدا من للفئة الأولى “Reference” بقيمة 305 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية "Style” بنحو 340 ألفًا، والفئة الثالثة “FR” بسعر 360 ألف جنيه.

5 ـ رينو داستر

زودت رينو داستر موديل 2021 بمحرك 1600 سي سي، بقوة 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن. متر عند 4000 لفة، متصله بناقل حركة أوتوماتيك CVT، مكون من 6 سرعات، وتستطيع السيارة التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر/ساعة في زمن قدره 11.9 ثانية، وتستهلك داستر نحو 6.6 لتر من الوقود كل 100 كلم.

تبدأ أسعار رينو داستر موديل 2021 بـ 288,000 جنيه للفئة الأولى، و310,000 جنيه للفئة الثانية، و339,000 جنيه للفئة الثالثة والأعلى تجيهزا.