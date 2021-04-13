رشفة ماء تحرق معدة سيدة في مطعم شهير

غلب العطش شابة، أثناء تناولها وجبتها المفضلة بأحد المطاعم العالمية، ولكن كوب رشفة واحدة من كوب الماء تسبب في إصابتها بحروق في بطانة معدتها بعد أن زُعم أنها أعطيت عن طريق الخطأ مطهرًا للشرب بدلاً من الماء.

طلبت شابة تدعى "دو" من أحد العاملين في المطعم في سوتشو بشرق الصين كوبًا من الماء المثلج، ولكنها لاحظت أن طعم الماء متغير لتساورها الشكوك بعد أول رشفتين بأنها ما تحتسيه مطهر وليس ماء.

لكنها لم تكن متأكدة مما إذا كان ذلك من مخيلتها أم لا، حتى تناولت "دو" مشروبًا آخر وشعرت على الفور بألم في بطنها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

طلبت "دو" من صديقتها "تشين" أن تشم المشروب لكنها لم تستطع اكتشاف أي شيء غير عادي ، لذا فقد تناولت رشفة وتأكدت بأن الطعم غير عادي.

وقالت "دو" إن الموظف اعترف بعد ذلك بأن الشراب الذي أعطاه قد اختلط بطريق الخطأ بالمطهر، ذهبت إلى المستشفى بعد أن شعرت بألم في حلقها وبطنها بالإضافة إلى تقلصات مزعجة.

شخصها الأطباء بأنها مصابة بالتهاب المعدة التآكلي الحاد ، وهي حالة يتمزق فيها الحمض من خلال بطانة المعدة مما يتسبب في حدوث نزيف وقرح في المعدة.



عرضت سلسلة مطاعم كنتاكي KFC في البداية دفع 1500 يوان صيني للعلاج الطبي للضحية ، لكن دو تريد منهم تعويضها عن الراتب المفقود والتكاليف خلال فترة إجازتها المرضية.

وذكرت التقارير أن المطعم حاول إقناع دو بالتوقيع على اتفاقية عدم إفشاء لمنعها من النشر عن الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنها لم تواق على ذلك.