محمد صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد الجولة الـ 31

انتهت منافسات الجولة الـ31، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتى نجح فيها محمد صلاح نجمنا المصري المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول العودة لصدارة ترتيب الهدافين.

وسجل محمد صلاح، هدفا في شباك فريق أستون فيلا، والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة.

ويصبح جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي كالتالي :

1-محمد صلاح - ليفربول - 19 هدفًا

2- هاري كين - توتنهام - 19 هدفًا

3- برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 16 هدفًا

4- سون هيونج مين - توتنهام - 14 هدفًا

5- باتريك بامفورد - ليدز يونايتد - 14 هدفًا

6- كالفيرت لوين - إيفرتون - 14 هدفًا

7- ألكسندر لاكازيت - آرسنال - 13 هدفًا

8- جيمي فاردي - ليستر سيتي - 12 هدفًا

9- أولي واتكينز - أستون فيلا - 12 هدفًا

10- إيلكاي جوندوجان - مانشستر سيتي - 12 هدفًا

11- ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد - 10 أهداف

12- كالوم ويلسون - نيوكاسل - 10 أهداف