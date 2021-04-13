طلب إحاطة برلماني لإنشاء مجمع متكامل للمصالح الحكومية بأكتوبر

تقدم النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم واكتوبر وزايد والواحات، بطلبات إحاطة متعددة، منها مجمع خدمي متكامل للمصالح الحكومية لخدمة أهالي مدينة السادس من اكتوبر من (إدارة تموين وإدارة تعليمية وشئون اجتماعية وإدارة صحية).



كما تقدم أيضا بطلب لتخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع مدارس ليشمل(مدرسة ثانوي ومعهد أزهري ومدرسة صناعي) بمدينة اكتوبر.



وتشتمل الطلبات أيضا طلب مقدم لرئيس جهاز مدينة حدائق اكتوبر لوضع كاميرات مراقبه على الميادين العامة والشوارع.

واهتم النائب بمركز شباب الحي السادس بمدينة اكتوبر الذي يخدم أكثر من أربعين الف نسمة ويحتاج إلى صيانة وتطوير لجميع الملاعب، حيث أرفق النائب طلب لتخصيص مبلغ نصف مليون جنية للتطوير من وزارة الشباب والرياضة.