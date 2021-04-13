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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أحمد السعدنى بساعات.. مصطفى درويش ينسحب من مسلسل كله بالحب

مصطفى درويش
مصطفى درويش

أعلن الفنان مصطفى درويش، عبر صفحته الشخصية بتطبيق التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، انسحابه من مسلسل “كله بالحب” بعد عرض أولى حلقاته.
 

وكتب مصطفى درويش: "أعلن انسحابي من مسلسل كله بالحب، ورفع قضية على الشركة المنتجة؛ لإخلالها بشروط التعاقد". 

انسحاب أخر 


وسبق مصطفى دوريش في إعلانه، الفنان أحمد السعدني، حيث أعلن قبله عبر "فيس بوك" انسحابه من المسلسل، والذي كان سيخوض به السباق الرمضاني المقبل.
 

وكتب السعدني: "أُعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل (المهزلة)، وتقدمي بشكوى رسمية للنقيب الدكتور أشرف زكي، ضد شركة الإنتاج؛ للخرق الواضح للعقد الموقع معها، متمسكاً بكافة حقوقي المادية، وآسف للإزعاج مرة أخرى، ورمضان كريم".


مسلسل "كله بالحب" بطولة كل من “أحمد السعدني وزينة وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري”، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا.

https://www.facebook.com/mostafa.darwish.voda/posts/4010707262323770

 

 

مسلسل كله بالحب انسحاب أحمد السعدنى انسحاب مصطفى درويش من مسلسل كله بالحب زينة

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