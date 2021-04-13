لتحديد العقوبة المناسبة.. اتحاد الكرة: فيديو إمام عاشور أُحيل إلى لجنة الانضباط

أعلن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إحالة الڤيديو المسيء من لاعب الزمالك إمام عاشور، والذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مباراة القمة في دوري الجمهورية لمواليد 1999، إلى لجنة الانضباط.



وأوضح مجاهد، في تصريحات لبرنامج ''البريمو'' عبر قناة ''Ten"، أن لجنة الانضباط ستعيد النظر في الڤيديو المتداول للاعب؛ لتحديد العقوبة المناسبة له.



وفي سياق آخر، قال عمرو الدردير، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، إن نادي الزمالك تعرض لظلم واضح خلال مباراة الأهلي في بطولة الجمهورية.



وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "حضرة المواطن": "منذ بداية الموسم، اللوائح تؤكد أن فارق الأهداف هو الفيصل في حال تساوي أي فريق مع الآخر، وهو ما حدث خلال المباراة، ومن المفترض أن يفوز الزمالك بالبطولة".



وأكمل: "اتحاد الكرة قام بتفصيل لائحة خاصة بعد نهاية المباراة، وبعد فوز النادي الأهلي؛ تحدثوا بعد ذلك أن هناك مباراة فاصلة، وكان ذلك رد فعل طبيعي، وأن إدارة الزمالك ترفض ما حدث من اللاعب خلال المباراة".



وواصل: "سيتم فتح التحقيق مع إمام عاشور، ونرفض المساس بحق النادي الأهلي أو اتحاد الكرة المصري، ولكن نريد أخذ حقوقنا، ولا نقبل أن يخرج أي لاعب عن النص، وسيتعرض اللاعب لعقوبة قاسية".



واختتم: "أطالب اللجنة الثلاثية بتطبيق اللائحة، ومن جانبنا سنحاسب أي لاعب أخطأ في الفريق، ونحن متظلمون مما يحدث داخل اتحاد الكرة المصري، والزمالك يتبرأ من واقعة إمام عاشور".