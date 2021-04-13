رئيس قطاع ناشئي الزمالك : مجاهد أخطأ ويجب أن يعتذر.. وإذا أرادوا منح اللقب للأهلي فليفعلوا ذلك

أكد بدر حامد٬ رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك٬ أنه تفاجئ بالمشهد العبثي الذي حدث أمس فى مباراة الأهلي مع القلعة البيضاء لدوري 99 وذلك يعد حالة اللغط حول تحديد هوية البطل.

وقال حامد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "اتحاد الكرة لم يرسل لائحة جديدة ولذلك من المفترض أن تطبق اللائحة القديمة والمواجهات المباشرة ليس لها محل من الإعراب لأن الدوري من دور واحد".

وأضاف: "إقامة مباراة فاصلة بين الأهلى والزمالك خارج السياق واذا كانوا يريدون منح اللقب للقلعة الحمراء فليتفضلوا ولن نلعب اللقاء الفاصل وأحمد مجاهد أخطأ بتأكيد أن هذه البطولة ليس لها قيمة وأتمني أن يعتذر بعد تصريحاته".