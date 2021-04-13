تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل ضل راجل

أب مكافح يتأذى في ابنته

عرضت قناة الحياة، الحلقة الأولى من مسلسل ضل راجل، الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، ويقدم فيه دور “رب أسرة مكافح” يعمل مدرسًا في الصباح، وسائق تاكسي ليلا، ويقيم في منطقة شعبية، ولديه ابنتين، ومتزوج من نيرمين الفقي.

تفاصيل الحلقة الأولى من ضل راجل

يعكف ياسر جلال على قضاء طلبات عائلته، خاصة أن زوجته تعاني من أزمة صحية، وأصبحت قعيدة، وتتطلب عناية خاصة، كما أن حماته، الفنانة إنعام سالوسة، تقطن معه في شقته، ويتمتع بعلاقات قوية بجيرانه والمحيطين به.



ويحاول الأب تلبية طلبات منزله وابنتيه، ويقع خلاف بينه وابنته الكبرى التي تقوم بدورها “رنا رئيس”، وتحاول مساعدة أسرتها ماديا من خلال رسم لِوَح وبيعها؛ بسبب رغبتها في حضور حفل عيد ميلاد صديقة لها، وبعد رفضه؛ استجاب لطلبها، ووافق على حضورها الحفل.

مشهد من ضل راجل

ووقع خلاف بين ياسر جلال في الحلقة الأولى من ضل راجل، وشخص، صدم سيارة التاكسي الخاصة به، وتأخر على اصطحاب ابنته من الحفل، ليعود يبحث عنها ولا يجدها، ويتلقى مكالمة صادمة تفيد بتعرض ابنته لمكروه.



تفاصيل مسلسل ضل راجل



ينتمي مسلسل ضل راجل إلى فئة الدراما الشعبية، ويناقش مشكلات الحارة المصرية، وتدور أحداثه في منطقة شعبية حول رب أسرة يعمل مدرس وسائق تاكسي، تتعرض ابنته لحادث اعتداء، ويواجه نظرات وانتقادات الجيران والمحيطين به.



مسلسل ضل راجل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف أحمد عبد الفتاح الذي كتب من قبل العديد من الأعمال الناجحة منها “الأخ الكبير” و"ضربة معلم"، والمخرج أحمد صالح الذي كان آخر أعماله “ليالينا 80” في رمضان الماضي.



ويشارك في بطولة "مسلسل ضل راجل"، كل من “نيرمين الفقي، محمود عبد المغني، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، محمد عادل ميدو، رنا رئيس، نور اللبنانية، عصام السقا، نهاد نور، إيهاب فهمي، مجدي فكري، محمد على رزق، محمد يسري، أميرة العايدي، علاء عرفة”.



ويعرض مسلسل “ضل راجل” حصريا، على قناتي “الحياة، والحياة دراما”، وطرح فريق العمل أغنية تشويقية بصوت الفنان أحمد سعد، باسم "يا سندي أنتي وقوتي يا كل شيء.. عملتي فيا إيه"، وتخطى عدد مشاهداتها حاجز المليون على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.