رئيس ناشئي الزمالك : ننتظر قرار لجنة الزمالك للمباراة الفاصلة أمام الأهلي.. وأي لاعب يخرج عن النص سيعاقب

أكد بدر حامد٬ رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك٬ أن دوري شباب 99 تم استكماله بناء على طلب شوقي غريب الذى أصر على إقامة هذه البطولة قبل أولمبياد طوكيو.

وقال حامد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "عقدنا اجتماع مع إدارة الزمالك برئاسة عماد عبد العزيز وننتظر قرار اللجنة فى خوض المباراة من عدمها ونحترم أى قرار يصدر".

وعن أزمة إمام عاشور: "نادي الزمالك يحترم الجميع وهناك تحقيق مع اللاعب فى النادي ولجنة الزمالك ستصدر قرار وأى لاعب يخرج عن ابنص سيعاقب".