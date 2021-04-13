اجتماع أمني أمريكي إسرائيلي بسبب إيران

كشفت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، عن عقد محادثات أمريكية إسرائيلية، اليوم، لقادة الأمن القومي في البلدين، لبحث نشاطات إيران.



ومن ناحية أخرى، نفت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، وجود علاقة لها بحادث اندلاع النيران في مجمع نطنز النووي الإيراني.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمر صحفي، أوردته قناة “الحرة” الأمريكية، إن "واشنطن تركز على المباحثات الدبلوماسية بشأن الاتفاق النووي الإيراني، هذا الأسبوع"، مضيفة أنه لم يتم إعلام الولايات المتحدة بأي تغيير في برنامج محادثات فيينا" بعد الحادث.



ورفضت “ساكي” التعليق على التخمينات حول أسباب الحادث.



وكان الناطق الرسمي باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قال، في وقت سابق، اليوم،: “إن انفجارا صغيرا وقع في مصنع نطنز الإيراني لتخصيب اليورانيوم، ونفى إصابة أي أشخاص بجروح”.