ضبط ٢٢ طن مخللات مجهولة المصدر بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (22٫4 طن "مخللات" معبأة داخل براميل وعبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية وغير مسجلة بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية منتج نهائى – 7 طن "ملح سياحات" محظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للإستهلاك الآدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة "مستلزمات إنتاج" – 10000 ملصق مدون عليه العلامة الوهمية مستلزمات تعبئة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.