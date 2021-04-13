بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "المداح" .. حمادة هلال يتصدر تريند تويتر

تصدر الفنان حمادة هلال تريند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر " بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "المداح" ودشن عدد كبير من مستخدمى تويتر هاشتاج “ حمادة هلال ” وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا وجاءت التغريدات كالآتي :

#حماده_هلال

عامل مسلسل توحفه بيقلك ان الاذي سعات مبيجيش الا من اقرب حد ليك @Hamadahelal#مسلسل_المداح — ŘỖβÃ 🍀 (@roby1mama) April 12, 2021

#مسلسل_المداح لايق على حماده هلال والشغل اللي في اول حلقة روعة — حب احمدوه (@am7639al) April 12, 2021

المداح بتاع حماده هلال شكلوا حلو♥️ — Donia🤍🕊 (@doniabakry72) April 12, 2021

مسلسل حماده هلال جامد — مروھ (@MHazza31) April 12, 2021

مابحبش احرق أحداث المسلسلات بس القافلة بتاعة مسلسل #المداح جامدة مفيش كدة عظمة حمادة هلال عمره ماعمل حاجة وخيب ظنى🙈🔥🔥🍓 — Marwaa Abdallahh (@Maromouraa) April 12, 2021

#المداح #حماده_هلال

مسلسل تحفة ياريت الكل يتفرج على الابداع والتميز اللى فى المسلسل 👏👏👏👏👏❤️❤️❤️🥰 — Helm Elomr (@HelmElo44678478) April 12, 2021

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "المداح" للفنان حمادة هلال أحداثا مثيرة، وذلك بعد عرضها على قناة النهار.

ويقدم حمادة هلال دور "شيخ صابر" والذى يمتلك بعض القدرات غير العادية، نظرا لبركته وطهارته، وهو ما يدفع الشرطة للاستعانة به فى فتح أحد المقابر التى بداخلها آثار مختلفة كنوع من المباركة.

ويقرر حمادة هلال “صابر” أن يدخل المقبرة بعد مشورة والده والذى يقدم دوره الفنان أحمد بدير وفى هذه اللحظة يتعرض الى مفاجاة من العيار الثقيل حيث تغلق عليه باب المقبرة ويحبس بداخلها.