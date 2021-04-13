بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "المداح" .. حمادة هلال يتصدر تريند تويتر
تصدر الفنان حمادة هلال تريند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر " بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "المداح" ودشن عدد كبير من مستخدمى تويتر هاشتاج “ حمادة هلال ” وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا وجاءت التغريدات كالآتي :
شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "المداح" للفنان حمادة هلال أحداثا مثيرة، وذلك بعد عرضها على قناة النهار.
ويقدم حمادة هلال دور "شيخ صابر" والذى يمتلك بعض القدرات غير العادية، نظرا لبركته وطهارته، وهو ما يدفع الشرطة للاستعانة به فى فتح أحد المقابر التى بداخلها آثار مختلفة كنوع من المباركة.
ويقرر حمادة هلال “صابر” أن يدخل المقبرة بعد مشورة والده والذى يقدم دوره الفنان أحمد بدير وفى هذه اللحظة يتعرض الى مفاجاة من العيار الثقيل حيث تغلق عليه باب المقبرة ويحبس بداخلها.