معلومات جديدة حول حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية بأمريكا

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الطالب الذي نفَّذ حادث إطلاق النار داخل مدرسة ثانوية في نوكسفيل، بولاية تينيسي، قُتل على يد الشرطة.

وسبق أن علنت الشرطة الأمريكية، مقتل شخص وإصابة ضابط؛ بعد إطلاق النار على مدرسة ثانوية في نوكسفيل بولاية تينيسي.

وقالت إدارة شرطة نوكسفيل، إن العديد من القوات في موقع إطلاق النار في مدرسة أوستن إيست ماجنت الثانوية، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



وأضافت الشرطة، في تغريدة، أن هناك العديد من الضحايا نتيجة الطلقات النارية، بما في ذلك أحد ضباطها.



وقالت الوكالة على “تويتر”، إن عملاء خاصين من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية في قسم ناشفيل الميداني، موجودون في مكان إطلاق النار.