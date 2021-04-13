مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 1.. منى زكي تحاول وضع مولودها في أمريكا

محمد ممدوح يتعرض للنصب

أذيعت الحلقة الأولى من مسلسل “لعبة نيوتن”، والذي تعود من خلاله الفنانة منى زكي، بعد فترة غياب عن الدراما التليفزيونية.



وجاءت أحداث الحلقة الأولى مشوقة، حيث دارت الأحداث حول شخصية هنا “منى زكي” التي تحاول استغلالها مسألة سفرها إلى أمريكا لحضور مؤتمر، لتضع مولودها الأول هناك أمل في الحصول على الجنسية الأمريكية، إلا أن هذا القرار يواجه بالرفض من قبل زوجها حازم “محمد ممدوح"، وبعد إقناعه بهذا الأم تنجح في الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتبدأ فى خطتها من خلال الحصول على مسكن بعد ان تهرب من الوفد الذى يرافقها من اجل حضور المؤتمر .

ويحاول زوجها حازم “ممدوح ” الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الامريكية لمرافقة زوجته ، الا أنه يتعرض الى النصب ، مما يجعله يطالبها بالعودة ، ولكنها تصر على استكمال خطتها .

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

يشارك فى بطولة مسلسل لعبة نيوتن عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكى ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد، بالإضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى التى انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.