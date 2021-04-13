خرائط جوجل تورط عريسا للزواج من امرأة غير عروسته

اعتمد عريس على خرائط جوجل في طريقه للوصول إلى بيت عروسته من أجل الاحتفال بحفل الزفاف، ولكن الخرائط قادته إلى حفل زفاف أخر ليتزوج من امرأة أخرى غير عروسته، ويدرك الخطأ في اللحظات الأخيرة.

كان العريس التعيس يتجه لحفل زفافه في بلدة صغيرة في جاوة بإندونيسيا، عندما اختلط عليه الأمر في الطريق، ومع ذلك ، بسبب خلط مؤسف ، انتهى بهم الأمر في مدينة أخرى قريبة.

وللصدفة كان يقام هناك حفل زفاف أيضًا، وكان من المقرر أن تتزوج "ماريا أولفا" من العريس "برهان صدقي"، ولكن برهان كان متأخرا حيث وقف بأحد الطرق للبحث عن مرحاض، في غضون ذلك ، ظهر العريس الجديد التائه.



وعند رؤية العريس التائه ديكورات الزفاف التي تزين المنزل ،اعتقد هو وضيوفه أن هذا هو حفل الزفاف الذي كانوا يقصدونه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كانت ماريا تضع مكياجها في ذلك الوقت ، لذا لم تدرك على الفور أن الشاب الذي استقبله ضيوف حفل زفافها كان العريس الخطأ تمامًا، وقالت للصحافة: "لقد صُدمت عندما رأيت معازيم وضيوف لأنني لم أكن أعرف أيًا منهم".

وأضافت أنه بينما كان خطيبها من مدينة كيندال ، كان الضيوف الذين وصل إلى منزلها جميعًا من مدينة بيمالانج، كانت تلك الحقيقة هي التي جعلتها تدرك أن شيئًا ما لم يكن صحيحًا.

حلول هذا الوقت ، كان "العريس" قد تلقى بالفعل عددًا من الهدايا من المهنئين، ولكن في النهاية ، تم الكشف عن الخلط ، وببعض التوجيهات من عائلة ماريا ، انطلق العريس وأقاربه المفقودين في الطريق إلى حفل زفافهما الفعلي.

انتشر مقطع فيديو لهذه اللحظة الغريبة، لكن العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يتساءلون كيف نجح الرجل في البقاء جاهلاً بخطئه طوال الوقت الذي فعل فيه.

