عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل لحم غزال

غير جلده .. الجمهور يشيد بـ حمدي الميرغني بعد عرض لحم غزال

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

انطلقت أولى حلقات مسلسل "لحم غزال" للفنانة غادة عبد الرازق، والذى تخوض به السباق الرمضاني ٢٠٢١ عبر قناة Mbc مصر .

وأشاد عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بأداء الفنان حمدي الميرغني والذى ظهر كضيف شرف ضمن أحداث الحلقة الأولى من المسلسل.

ونستعرض من خلال السطور التالية أبرز أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "لحم غزال"..

بدأت أحداث الحلقة الأولى بخناقة غزال "غادة عبد الرازق" و شوق "مى سليم" فى المدبح الذى حاولت أن تعمل فيه هى وشقيقتها.

وتبدأ غادة عبد الرازق فى التسلل إلى "كبير المدبح" الفنان أحمد خليل، والذى يأمر ببقائهم للعمل.

ثم تظهر الفنانة وفاء عامر، والتى تجسد شخصية "القادرة" وتحاول أن تأخذ ثأر شقيقها من كبير المدبح، والذى يلعب شخصيته الفنان "أحمد خليل".

وتقع غزال " غادة عبد الرازق " ضمن أحداث الحلقة الأولى فى حب المعلم على مأمون، والذى يجسد شخصيته الفنان "شريف سلامة".

وتستدرج غزال "غادة عبد الرازق" الديلر والذى يجسد شخصيته الفنان "حمدى المرغنى" الذى كان يعطى ابنها المخدرات لمعرفة مكان ابنها، ويرفض الديلر "حمدى المرغنى" إبلاغها بمكان ابنها  فتقوم بحرقه.

ويعرض مسلسل "لحم غزال" فى تمام الساعة ٨ مساءً على قناة Mbc مصر.

مسلسل "لحم غزال" من بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد عبد المجيد.

الفنانة وفاء عامر مسلسل لحم غزال السباق الرمضانى غادة عبد الرازق رواد السوشيال ميديا شريف سلامة حمدي المرغني احمد خليل

موضوعات متعلقة

لحم غزال الحلقة 1 .. غادة عبد الرازق تقع فى حب شريف سلامة وتحرق حمدى المرغني

ترشيحاتنا

نية صيام رمضان.. 15 حقيقة ينبغي معرفتها حتى لا يفسد صومك

الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

5 عجائب تحدث في السماء أول ليلة برمضان

وضع حجر الأساس لبدء أعمال بناء حلبة جدة للفورمولا 1

رشفة ماء تحرق معدة سيدة في مطعم شهير

خريطة مسلسلات وبرامج mbc مصر بالمواعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

وأنا مالي بيك.. محمد رمضان يهاجم عمرو أديب بـ فيديو جديد | شاهد

وزيرة التخطيط: إخلاء مجمع التحرير.. اعرف السبب

التعبان التانى .. باسم سمرة يهاجم محمد رمضان

ادعوا لأمى| ابنة فيفي عبده تكشف تطورات صحة والدتها بعد حقنها بالخطأ

شاهد.. لحظة وفاة لاعب مغربي أثناء مشاركته في إحدى مباريات الدوري

دعاء بعد السحور في رمضان .. 12 كلمة تغفر لك ما تقدم من ذنبك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

د.مجدي بدران

هل يؤثر «كورونا» على الصيام؟

د.سالم الكتبي

خطوة إماراتية علمية مهمة

بهجت العبيدي

تزاوج بين نوعين من الإنسان.. نظرية الخروج من أفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ