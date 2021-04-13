غير جلده .. الجمهور يشيد بـ حمدي الميرغني بعد عرض لحم غزال

مسلسل لحم غزال

انطلقت أولى حلقات مسلسل "لحم غزال" للفنانة غادة عبد الرازق، والذى تخوض به السباق الرمضاني ٢٠٢١ عبر قناة Mbc مصر .

وأشاد عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بأداء الفنان حمدي الميرغني والذى ظهر كضيف شرف ضمن أحداث الحلقة الأولى من المسلسل.

ونستعرض من خلال السطور التالية أبرز أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "لحم غزال"..

بدأت أحداث الحلقة الأولى بخناقة غزال "غادة عبد الرازق" و شوق "مى سليم" فى المدبح الذى حاولت أن تعمل فيه هى وشقيقتها.

وتبدأ غادة عبد الرازق فى التسلل إلى "كبير المدبح" الفنان أحمد خليل، والذى يأمر ببقائهم للعمل.

ثم تظهر الفنانة وفاء عامر، والتى تجسد شخصية "القادرة" وتحاول أن تأخذ ثأر شقيقها من كبير المدبح، والذى يلعب شخصيته الفنان "أحمد خليل".

وتقع غزال " غادة عبد الرازق " ضمن أحداث الحلقة الأولى فى حب المعلم على مأمون، والذى يجسد شخصيته الفنان "شريف سلامة".

وتستدرج غزال "غادة عبد الرازق" الديلر والذى يجسد شخصيته الفنان "حمدى المرغنى" الذى كان يعطى ابنها المخدرات لمعرفة مكان ابنها، ويرفض الديلر "حمدى المرغنى" إبلاغها بمكان ابنها فتقوم بحرقه.

ويعرض مسلسل "لحم غزال" فى تمام الساعة ٨ مساءً على قناة Mbc مصر.

مسلسل "لحم غزال" من بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد عبد المجيد.