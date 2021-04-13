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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وضع حجر الأساس لبدء أعمال بناء حلبة جدة للفورمولا 1

صدى البلد

اعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، عن وضع حجر الأساس لبدء أعمال بناء حلبة جدة للفورمولا 1، التي ستستضيف سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل من عام 2021م، على كورنيش محافظة جدة .

وحضر مراسم وضع حجر الأساس لبدء أعمال بناء حلبة جدة للفورمولا 1 ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، وعدد من منسوبي الاتحاد ووسائل الإعلام المحلية. 

واوضح الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، يوم الاحد الماضى ، انه سيتم بناء الحلبة وفقًا لأفضل المعايير المعتمدة محليًّا وعالميًّأ، حيث سيستخدم الحجر المحلي لبناء سطح المسار.

واضاف الاتحاد السعودى للسيارات والدراجات النارية انه ستتم مراحل البناء ضمن اعتبارات بيئية صحيحة تهدف لاحقًا إلى الترويج لرسائل الاستدامة أثناء إقامة السباق، مثل المنتجات غير المعدنية، ومنتجات النفايات المستخدمة في إنشاء الطرق.

و قال الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل: "سعداء جدًّا في هذا اليوم بوضع حجر الأساس وبدء أعمال البناء لحلبة جدة، التي تستعد لاستضافة السباق الكبير والمرتقب في ديسمبر المقبل، الذي يعد مرحلة مميزة في رياضة هذا الوطن الغالي، باستضافته للعديد من الفعاليات الرياضية المختلفة، وتحديدًا ما يخص رياضة السيارات والمحركات".

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