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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هالة صدقي ضيفة أولى حلقات برنامج شيخ الحارة والجريئة

ايناس الدغيدى
ايناس الدغيدى

تحل اليوم الفنانة هالة صدقى ضيفة على برنامج شيخ الحارة والجريئة  في أولى حلقاته ، حيث من المقرر إذاعة الحلقة على قناة القاهرة والناس  ، وتقدمة المخرجة إيناس الدغيدي. 

ويعد هذا الموسم الثانى الذى تقوم المخرجة إيناس الدغيدي بتقديمه ، بعد ان قامت بتقديمه الإعلامية بسمة وهبة على مدار ثلاثة مواسم متتالية . 

وكانت قناة القاهرة والناس قد البرومو التشويقى للموسم الخامس من برنامج شيخ الحارة والجريئة ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وتقدمة المخرجة إيناس الدغيدى للسنة الثانية على التوالى ، بعد اعتذار بسمة وهبة عن تقديمه. 

بكاء هانى وسعد 

وكشف برومو شيخ الحارة والجريئة عن حلول العديد من الفنانين ولاعبى كرة القدم ضيوف على البرنامج ، وعلى راسهم هانى شاكر ن الذى ظهر داخل البرومو يبكى بعد سؤاله عن وفاة ابنته ، وهو الأمر الذى تكرر مع الفنان سعد الصغير دون الكشف عن سر بكائه. 

كما فاجأت الإعلامية بوسى شلبى مقدمة برنامج شيخ الحارة والجريئة إيناس الدغيدى ، بعدما خلعت “ الباروكة ” على الهواء.

وظهر فى برومو برنامج شيخ الحارة والجريئة عددا آخر من الضيوف على رأسهم إلهام شاهين، صالح جمعة، نجوى فؤاد. 

وتعتبر المخرجة إيناس عبد المنعم الدغيدى، واحدة من أبرز المخرجات على الساحة حيث قامت بإخراج 16 فيلما طويلا، وعملت كمنتجة لفترة،  حيث أنتجت 7 أفلام منها استاكوزا و الوردة الحمراء. 

ومن أهم أعمالها الناجحة التى حملت اسمها، امرأة واحدة لا تكفى، مذكرات مراهقة ، ما تيجى نرقص، لحم رخيص. 

ايناس الدغيدى برنامج شيخ الحارة والجرئية الموسم 5 بسمة وهبة شيخ الحارة والجرئية هالة صدقي

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